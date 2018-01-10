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ABD'den sınır dışı edilecekler!

10 Ocak 2018 Çarşamba - 15:52 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 15:52

ABD baskını Tump'ın geçici koruma programıyla barınan Honduras, Suriye, Nepal, Yemen ve Somalililer dahil 450 bin kişiyi sınırdışı etmek istediği ifade edildi.


Göçmen karşıtı olduğunu 'her fırsatta duyuran' ABD Başkanı Donald Trump, El Salvadorlu göçmenlere yönelik kararının ardından Haiti, Sudan ve Nikaragua için sona ereceği açıklanan uygulamada sırada beş yeni olabileceği bildirildi.
 
Söz konusu ülkeler Suriye, Nepal, Honduras, Yemen ve Somali.
 
Verilere göre, 10 ülkeden yaklaşık 435 bin insanın karardan etkileneceği görülüyor.
 
Son tarihler yaklaşık 5 bin 300 Nikaragualı için Ocak 2019, yaklaşık 58 bin 700 Haitili için Temmuz 2019, yaklaşık 263 bin El Salvadorlu için Eylül 2019, yaklaşık 6 bin 200 Suriyeli için Mart 2018, 13 bin Nepalli için Haziran 2018...

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