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ABD'den seyahat kararı! Yasak getirildi, o ülkeler...

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 22:55 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 23:21

ABD Başkanı Joe Biden, Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan bu ülkeye seyahat eden ve ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik seyahat yasağı getiren kararnameye imza attı.


ABD Başkanı Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 nedeniyle söz konusu  ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere  kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye  Güney Afrika'yı da ekledi.
 
İmzaladığı kararnamede Biden, "Kovid-19'un mutasyonlarını ve  hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme  Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen  bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının  incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması  uygulanmasına karar verdik." ifadesini kullandı.
 
Buna göre, kararnamede yer alan ülkelerden seyahat eden ya da son 14  günde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişiler, ABD'ye kabul  edilmeyecek.
 
Trump yasağı kaldırmıştı
 
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptığı ulusa sesleniş  konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkelerine seyahat kısıtlaması  getirmiş, listeye daha sonra İngiltere, İrlanda ve Brezilya da eklenmişti.
 
Trump, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak  2021'de kalkacağını belirtmişti.
 

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Schengen ülkeleri İngiltere İrlanda Brezilya seyahat yasağı
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