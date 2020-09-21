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ABD'den 'Sevilla haritası' açıklaması: Hukuki bir öneme sahip değil

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 23:20 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 0:00

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmediğini bildirdi.


Büyükelçilik, Twitter hesabından "Sevilla Haritası adlı harita ile  ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır" notuyla  bir açıklama paylaştı.
 
ABD'nin "prensip gereği" diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla  ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almadığı kaydedilen açıklamada,  "Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda, Amerika Birleşik Devletleri,  Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa  Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak  değerlendirmediğini görmekteyiz." ifadesine yer verildi.
 
Açıklamada, ayrıca deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı  olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı  kaydedilerek, "Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere  anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafi  görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir."  değerlendirmesi yapıldı.
 
Sevilla haritası
 
Sevilla haritası, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına  hapsederek izole etme hayallerinin temel araçlarından biri olarak kullanılıyor.
 
İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında  uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin  adıyla anılan bu harita, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak  hak iddia ettiği alan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) 2004 yılında ilan  ettiği MEB'in sınırlarının AB'nin resmi sınırları olduğunu öne sürüyor.
 
Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta  sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya  Körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.
 
Türkiye, yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre,  Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin  kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve  uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları  reddediyor. Yunanistan ve GKRY tarafından yıllardır her vesileyle "AB'nin Doğu  Akdeniz'deki deniz sınırları" olarak ön plana çıkarılan haritanın resmi bir hükmü  olmadığı ve AB tarafından hazırlatılmadığı Birlik yetkilileri tarafından  açıklanmışsa da AB'yle irtibatlı çeşitli kaynaklarda bu haritanın temel alındığı  biliniyor.

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ABD Sevilla harita
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