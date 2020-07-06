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ABD'den şaşkına çeviren açıklama: Corona bulaşan kişiler zararsız

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 22:49 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 22:49

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD'de tespit edilen yeni tip corona virüsün (Kovid-19) bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız ve ülkedeki ölüm oranının oldukça düşük olduğunu söyledi.


McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son  dönemde artan Kovid-19 vakalarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu  yaptığı "Bağımsızlık Günü" konuşmasını değerlendirdi.
 
Trump'ın açıklamasının son derece "birleştirici ve kapsayıcı" olduğuna  işaret eden McEnany, "Dünyanın geri kalanından da bizim değerlerimize saygı  duymalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
 
Trump'ın ülkede, Kovid-19'un bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için  "zararsız" olduğunu savunmasına ilişkin McEnany, "Trump'ın bu açıklaması,  bilimsel gerçeklere dayanıyordu. Bu ülkede ölüm oranı, Avrupa'daki bazı ülkelere  kıyasla çok düşük." diye konuştu.
 
McEnany, "Trump salgını küçümsemiyor aksine gayet ciddiye alıyor."  dedi.
 
Trump da basına yüklendi
 
ABD Başkanı Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, basının Kovid-19  salgınına ilişkin haberlerini eleştirdi.
 
Kovid-19 için "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, "Çin virüsü  kaynaklı ölümler, yüzde 39 düştü, test sistemimiz ise dünyada lider konumda. Peki  neden yalancı basın bunları haber yapmıyor? Bunun tek bir nedeni var çünkü onlar  yalancı basın." değerlendirmesinde bulundu.
 
  

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Beyaz Saray Kayleigh McEnany corona virüs
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