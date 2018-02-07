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ABD'den Rusya'ya 'füzeli' mesaj!

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 0:44 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 0:44

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rusya’nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi halinde ülkesinin elinde koz olarak bulunan denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar devreye sokacağını ve düşük tesirli nükleer balistik füzeleri geliştireceğini söyledi.


ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva ile  Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde, ABD’nin 2018 Nükleer Durum  İnceleme ve ABD Ulusal Savunma Strateji Belgeleri hakkında kongre üyelerinin  sorularını yanıtladı.
 
Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde, "Denizde konuşlu nükleer seyir  füzelerinin modernize edilerek devreye sokulması ve düşük tesirli balistik  füzelerin ABD’nin nükleer silahlarına eklenmesi önerisinin nedeni" ile ilgili  soru üzerine Mattis, “Bunun arkasındaki fikir müzakerecilerimizin güç üzerinden  müzakere yürütmelerini sağlamaktır.” dedi.
 
Rusya’nın 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler  Anlaşması'nı ihlal ederek stratejik olmayan nükleer balistik füzelerini devreye  soktuğunu hatırlatan Mattis, “Rusların bizden bir şey görmeden ellerindeki bir  şeylerden vazgeçmeye istekli olacaklarını sanmıyorum.” şeklinde konuştu.
 
"Rusya’nın söz konusu anlaşmayı ihlal eden adımlarını geri alması  durumunda, ABD’nin denizde konuşlu balistik füze ve düşük tesirli balistik  füzeleri devreye sokmaktan vazgeçip vazgeçmeyeceği" sorusuna ise Mattis  “Müzakereden önce bunu açıklamak istemiyorum.” yanıtını verdi.
 
"Moskova nükleer gerginlik teorisini destekliyor"
 
Büyük güçler arasındaki rekabetin tekrar gündeme geldiğini hatırlatan  Mattis, ABD’nin yeni savunma stratejisinin ana odağının terörden ziyade güç  rekabeti olduğunu dile getirdi.
 
Mattis şunları kaydetti:
 
“Rusya New START anlaşması (2010 yılında Washington ile Moskova  arasında imzalanan Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) kapsamında, sadece  sayıları bilinen stratejik nükleer güç unsurlarının sayısını azalttı, bununla  birlikte Rusya bu silahların yanı sıra diğer nükleer sistemlerini de modernize  etti. Moskova askeri çatışma için nükleer gerginlik teorisini savunuyor.”
 
Rusya’nın aynı zamanda havadan fırlatılan nükleer seyir füzelerini  geliştirdiği bilgisini aktaran Mattis, Moskova’nın, bu silahların istikrarsızlığa  yol açtığını düşünmediğini ancak kendisinin kaygıları bulunduğunu ifade etti.
 
Rusya’nın bu adımlarına karşılık ABD’nin caydırıcılığını artırması  için nükleer modernizasyon ve kapasite artırımının gerekli olduğunu savunan  Mattis, "Nükleer bir caydırıcılığın olduğu noktada konumumuzu nasıl koruruz? Bu  kapasiteler son derece caydırıcı olmalı. Caydırıcılık düşmana göredir.” diye  konuştu.
 

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