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ABD'den Rusya'ya flaş suçlama!

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 22:02 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 22:02

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımına son verme çabalarını engellemekle suçladı.


ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de kimyasal silah kullanımının  görüşüldüğü oturumda, geçtiğimiz pazar günü yine kimyasal silah kullanıldığına  ilişkin haberler geldiğini ve klorin gazından etkilenen kurbanların hastanelere  akın ettiğini söyledi.
 
Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmaya devam  ettiğini belirten Haley, ''Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımının son  bulmasına ilişkin çabalarımızda bizi sil baştan en başa döndürmesi tam bir  trajedi.'' dedi.
 
Rusya'yı, Suriye'deki klorin gazı kullanıldığı belirtilen kimyasal  silah saldırısını kınayan BM Güvenlik Konseyi açıklamasının kabul edilmesini  geciktirmekle suçlayan Haley, Doğu Guta'da klorin gazı kullanımından etkilenen  onlarca mağdur ve yeterli derecede kanıt olduğunu, rejimin dün de dahil son  haftalarda birçok kez klorin gazı kullandığına dair haberler aldıklarını söyledi.
 
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'de her türlü  kimyasal silah kullanımını kınadıklarını ve BMGK'da bu yönde bir açıklamanın  kabul edilmesine hazır olduklarını ancak soruşturma yapılmadan doğrudan rejimi  suçlayan bir açıklamayı kabul etmeyeceklerini söyledi.
 
Nebenzia, Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarını soruşturacak  tarafsız, güvenilir ve profesyonel bir mekanizma istediklerini ifade etti.
 
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Suriye'de  defalarca kimyasal silah kullanıldığına dikkati çekerek, ''Bu barbarca eylemlerin  sorumluları kim olursa olsun cezalandırılmalı ve sorumlular bulunmalı.  Uluslararası toplumun sorumluların hesap vermesi konusundaki eylemlerinin  engellenmesi kabul edilemez.'' dedi.
 
İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen ise Suriye  rejiminin kimyasal silah kullanarak sadece kendi halkına değil uluslararası  topluma da saldırdığı değerlendirmesinde bulundu.

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