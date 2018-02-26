26 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.792 1.08 EURO 4,6620 -0.01
USD 3,7870 -0.12 ALTIN 162,220 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'den Rusya hakkında şok iddia!

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 20:18 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 20:18

Amerikan istihbarat kaynakları, Güney Kore'de gerçekleştirilen organizasyonun açılış törenindeki sabotajın arkasında Rus ajanlarının olduğunu ileri sürdü


Güney Kore'de Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılışı  sırasında internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesine yol açan siber  saldırının Rus ajanları tarafından düzenlendiği iddia edildi. 
 
Washington Post gazetesine konuşan Amerikan istihbarat kaynakları,  Rusya'nın Ana İstihbarat Direktörlüğüne (GRU) bağlı bilgisayar korsanlarının  törenin düzenlendiği stadyuma hizmet sağlayan 300 bilgisayarla birlikte ağ  yönlendiricilerini ele geçirdiklerini ve ağa kötü amaçlı yazılım bulaştırarak  internet erişimini sabote ettiklerini öne sürdü.
 
Gazeteye konuşan yetkililer, korsanların saldırı sırasında Kuzey  Kore'ye kayıtlı IP adreslerini kullanarak olayın sorumluluğunu Pyongyang  yönetimine yıkmaya çalıştıklarını iddia etti.
 
Yetkililer, Rusya'nın doping skandalı yüzünden Olimpiyatlar'dan men  edilmesi nedeniyle böyle bir saldırı düzenlediğini savundu.
 
Olimpiyatların açılışı sırasında yaşanan siber saldırı organizasyon  komitesi tarafından doğrulanmış ancak saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında  herhangi bir yorum yapılmamıştı. Saldırı, açılış törenin yapıldığı stattaki tüm  internet ve kablosuz ağ erişiminin kesilmesinin yanı sıra organizasyonun internet  sitesinin de çökmesine yol açmıştı.
 

ETİKETLER

Amerika Rusya siber saldırı kış
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.