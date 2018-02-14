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ABD'den PYD/PKK sınır gücüne "Irak-Suriye sınırı" kılıfı

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 0:22 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 0:24

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzun süredir kabul etmediği, Suriye’nin kuzeyinde PYD/PKK'nın paravanı SDG öncülüğünde kurulacak sınır koruma gücünde ana odağın Irak ve Suriye sınırı olacağını savundu.


AA’nın 2019 mali yılı savunma bütçesi teklifinde "DEAŞ karşıtı  operasyonlara ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için 250 milyon dolar fon talep  edildiğine ilişkin haberi üzerine, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine  Galloway konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.
 
Galloway, "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde DEAŞ ile  mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi,  teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar  talep ediyor." dedi.
 
ABD, Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde bulunan birkaç küçük  muhalif grubun yanı sıra SDG ismini kullanan PYD/PKK’yı da "Taramadan Geçirilmiş  Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.
 
Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair  detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon’un ayrıca Suriye’de "sınır güvenliği"  için 250 milyon dolar ayırdıklarını kabul etti.
 
Bu bağlamda ABD’nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten  Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce  çekinmeden geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır." şeklinde konuştu.
 
Eğitilen gücün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafaza birliği  olmadığını iddia eden Galloway, "ABD DEAŞ'ın suistimal edebileceği sınırlarda  güvenlik açıklarını tespit edecek ve o açıkları kapatmada yardım edecektir."  dedi.
 
Suriye’de PYD/PKK’nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir "Sınır  Koruma Birliği" ve "Kuzey Suriye Ordusu" kurmaya hazırlandığı bilgisini ilk kez  Anadolu Ajansı dünyaya duyurmuştu.
 
Kısa bir süre sonra ise AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki  DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıklamıştı.
 
Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve SDG’nin  (PYD/PKK’nın paravanı)  bu projeye öncülük edeceğini ifade etmişti.
 
Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından  dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını  eğitilen grubun "İç İstikrar ve Güvenlik Gücü" olacağını duyurmuştu.
 
Ancak bugün açıklanan bütçe talep tasarısında da Muhtemel Dış  Operasyonlar kapsamında DEAŞ'a karşı operasyonlara ilişkin Suriye'de sınır  güvenliği ihtiyaçları için 250 milyon dolar talep edilmesi, Pentagon’un sadece  isimler üzerinde oynadığı, ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden  olmuştu.

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ABD Pentagon sınır koruma gücü Irak Suriye sınırı
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