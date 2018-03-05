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ABD'den Pasifik Donanmasına F-35B takviyesi

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 20:43 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 20:43

ABD Donanması, Doğu Çin Denizi'nde görevli USS Wasp amfibi gemisine ilk kez dikey iniş kalkış yapabilen beşinci nesil F-35B uçağı konuşlandırdığını bildirdi.


ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, "121. Filo'ya bağlı birkaç F-35B Lightening II uçağı ilk kez bir ABD Donanma gemisine konuşlandırılmak ve  Deniz Sefer Birliği ile Pasifik'te görev yapmak üzere 5 Mart'ta USS Wasp amfibi saldırı gemisine indi." ifadesine yer verildi.
 
Uçakların Japonya’nın Okinawa şehrinde konuşlu deniz piyadeleri birliğine denizde ve karada operasyon desteği vereceği ifade edildi.
 
Dikey iniş kalkış kabiliyetine sahip F-35B uçaklarının USS Wasp amfibi gemisine birkaç gün boyunca eğitim uçuşları yapacağı, daha sonra 2 bin 300 Deniz  Piyadesi ile birlikte ABD'nin bölgede konuşlu Wasp Saldırı Grubu gemilerine daimi  olarak konuşlandırılacağı kaydedildi.
 
Dikey iniş-kalkış kabiliyeti bulunan uçağın USS Wasp savaş gemisi ile eşleştirilmesinin, uçağın savaş kabiliyetinin yanı sıra Donanma ve Deniz  Piyadelerinin kapasitesini artıracağı belirtiliyor.
 
Wasp Saldırı Grubu iki saldırı bir de nakliye olmak üzere üç amfibi  gemisinin yanı sıra iki güdümlü füze kruvazörü, bir güdümlü füze destroyeri ve  bir denizaltı gemisinden oluşuyor.

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