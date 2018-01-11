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ABD'den o ülkeye büyük şok!

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 22:18 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 22:18

ABD'nin, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic'in vize başvurusunu reddettiği ortaya çıktı.


Geçen ekim ayında ABD'de düzenlenen "Radikal Örgütlerle Mücadele"  konulu genelkurmay başkanları toplantısına katılması planlanan Dikovic'in vize  başvurusu, ABD'nin Belgrad'daki Büyükelçiliğince reddedildi.
 
Red nedeniyle ilgili büyükelçilikten bir açıklama yapılmazken,  Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Dikovic'in vize başvurusunun  reddedilmesine "anlam veremediğini" ifade etti.
 
Vulin, Dikovic'in Sırbistan Ordusu'nun gurur duyduğu cesur ve onurlu  bir subay olduğunu vurgulayarak, hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeyin, vize  alamamasına sebep olamayacağını savundu.
 
ABD Büyükelçiliğinin Dikovic'e karşı tutumuna Sırbistan Ordusu'nda da  anlam verilemediğini kaydeden Vulin, bu tür kararların iki ülke arasındaki askeri  ilişkilere kötü yansıdığını ve iş birliğine katkı sağlamadığını kaydetti.
 
Savunma Bakanlığı da ABD tarafından red nedeniyle ilgili resmi  açıklama beklediklerini ifade ederken, Dikovic'in daha önce birçok kez ABD vizesi  aldığı hatırlatıldı.
 
Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta görev aldığı bilinen ve  ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşlarınca burada savaş suçu işlemekle itham  edilen Dikovic, bu savaşa katılan hiçbir Sırp komutanın ne bir savaş suçu  işlediğini ne de böyle bir emir verdiğini savundu.
 
Dikovic, vize başvurusunun reddedilmesine ilişkin açıklama yapmadı.
 
  
 

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