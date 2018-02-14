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ABD'den Netanyahu açıklaması

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 2:03 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 2:03

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Gelişmeleri biliyoruz, fakat bu konunun iç mesele olduğunu düşünüyoruz" dedi.


 Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında bir soru üzerine İsrail  Başbakanı Netanyahu hakkındaki iddiaları değerlendirdi.
 
Netanyahu'nun rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye  kullandığı yönündeki iddialar iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçınan Nauert,  "ABD'nin sadece Başbakan Binyamin Netanyahu ile değil, aynı zamanda İsrail  hükümetiyle çok güçlü ilişkileri var. Gelişmeleri biliyoruz, fakat bu konunun iç  mesele olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
 
İsrail polisi, Netanyahu hakkında yürüttüğü iki farklı yolsuzluk  soruşturmasını tamamladığını açıklamıştı.
 
Polis tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı,  yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı" iddiaları doğrultusunda yürütülen  ve "1000 numaralı konu" olarak bilinen soruşturma kapsamında yeterli delile  ulaşıldığı bildirilmişti.
 
Netanyahu ise hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda  hiçbir şey çıkmayacağını savunmuş, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in  çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye  devam edeceğim" şeklinde konuşmuştu.
 

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ABD Netanyahu
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