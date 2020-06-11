ABD Büyükelçiliği; "ABD’li yetkililer, Metin Topuz’a yönelik davada İstanbul’daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.
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- ABD'den Metin Topuz davası ile ilgili açıklama!
ABD'den Metin Topuz davası ile ilgili açıklama!
11 Haziran 2020 Perşembe - 16:30 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 16:35