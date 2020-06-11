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ABD'den Metin Topuz davası ile ilgili açıklama!

11 Haziran 2020 Perşembe - 16:30 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 16:35

ABD Ankara Büyükelçiliği, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Metin Topuz'la ilgili açıklama yaptı.


ABD Büyükelçiliği; "ABD’li yetkililer, Metin Topuz’a yönelik davada İstanbul’daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.
 

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ABD Metin Topuz ABD Ankara Büyükelçiliği
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