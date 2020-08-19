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ABD'den Mali'deki darbe girişimine ilişkin açıklama

AA |  19 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:10 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 18:52

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." açıklamasında bulundu.


Pompeo, Mali'de dün Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın zorla  istifa ettirildiği darbeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
 
"ABD, herhangi bir yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı gibi  Mali'de 18 Ağustos'taki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." ifadesini kullanan  Pompeo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği ve  diğer uluslararası ortakların bu tür eylemlere karşı yaptığı kınamalara  katıldıklarını bildirdi.
 
Alıkonulan hükümet yetkilileri ve ailelerinin özgürlükleri ve  güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Pompeo “ABD, tüm siyasi ve  askeri aktörleri anayasal hükümetin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaya davet  ediyor.” ifadesini kullandı.
 
Pompeo, Mali‘deki tüm paydaşları da “barışçıl bir diyalog sürecinde  yer almaya”  çağırdı.
 
Mali'deki darbe
 
Mali'de Kati'deki bir askeri üste dün sabah saatlerinde hareketlilik  yaşanmış ve üsten çıkan askeri araçlar, başkent Bamako'ya ilerlemişti.
 
Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı alıkoyan askerler, hükümetin  istifasını talep etmişti.
 
Darbeci askerler, Keita'nın yanı sıra Meclis Başkanı Moussa Timbine,  Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'yi  alıkoymuştu.
 
Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini  duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.
 

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