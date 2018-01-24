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ABD'den Lübnan'a Hizbullah çağrısı

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 17:22 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 17:28

ABD, Lübnanlı yetkilileri "Hizbullah'ı ülkenin finansal sisteminden" uzak tutmaya çağırdı.


ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine  Bakanı Yardımcısı ve Yasadışı Finans ile Mücadele Birimi Başkanı Marshall  Billingslea'nın iki günlük resmi ziyaret için geldiği Beyrut'ta Lübnanlı  yetkililerle görüştü ve Hizbullah'ı ülkenin finansal sisteminden uzak tutmaya çağırdı.
  
ABD'nin Lübnan'a, finansal sistemini Hizbullah, DEAŞ ve diğer terör  örgütlerinden korumasına yardımcı olma taahhüdü verdiği vurgulanan açıklamada,  Billingslea'nın, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile  yaptığı görüşmelerde, Hizbullah'a yönelik yaptırımlar ve İran’ın Lübnan’daki  faaliyetlerinin engellenmesi konularının ele alındığı ifade edildi.
 
Açıklamada, "Billingslea, Lübnan'ı, Hizbullah'ın finans sektörünün bir  parçası olmadığından emin olmak için mümkün olan her önlemi almaya çağırdı."  ifadelerine yer verildi.
 
Lübnan'daki Hizbullah sorunu
 
ABD'nin terör örgütü olarak gördüğü Hizbullah'a uyguladığı kara parayı  engelleme amaçlı yaptırım ve bankacılıktaki sıkı takip, Lübnan ekonomisinin dar  boğaza girmesine neden oluyor.
 
Kabinede iki bakanla temsil edilen ve silahlı militanlarıyla Suriye'de  Esed rejiminin yanında saf tutan Hizbullah nedeniyle, Lübnan hükümeti ve  devletinin ABD tarafından yaptırım tehdidinde kalmasının ekonomik ve siyasi  faturasının da Başbakan Saad Hariri'ye kesilecek olması endişesi, mayıs ayındaki  genel seçimler öncesi Hizbullah tartışmalarının artmasına neden oluyor.
 
ABD, "Hizbullah’ın uyuşturucu ticaretini" araştıracak
 
ABD Adalet Bakanlığından 12 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İran  destekli Hizbullah örgütünün, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere finans  kaynaklarını araştırmak üzere yeni bir ekip oluşturulacağı duyrulmuştu.
 
Açıklamada, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, "Hizbullah’ın finans  kaynaklarını ve örgüte destek veren kişileri araştıracak yeni bir ekip  oluşturacağız. Bu ekipte, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, organize  suç ve kara para aklama konularında tecrübeli savcılar ve müfettişler yer  alacak." ifadelerine yer verilmişti.
 
  
 
 
 
 
 

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