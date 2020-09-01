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ABD'den Kuzey Kore'ye yaptırım tehdidi

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 23:22 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 23:22

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze geliştirmede ihtiyaç duyduğu materyallerin listesini paylaşarak, tedarik edenlere yaptırım tehdidinde bulundu.


Bakanlık, "Kuzey Kore Balistik Füze Tedarik Danışmanlığı" başlıklı bir  rapor yayımlayarak, Pyongyang'ın balistik füze yapımında ihtiyaç duyduğu  malzemelerin listesini paylaştı.
 
Listede, içinde kimyasal alaşımlardan, elektronik ekipmanlara kadar  birçok materyal bulunuyor.
 
Raporda, doğrudan veya dolaylı yoldan Kuzey Kore'ye aradığı  malzemeleri satan tüm şirket ve ülkelere "ağır yaptırımlar" uygulanacağı  belirtildi.
 
Materyallerin yanı sıra ABD tarafından yaptırım uygulanan Kuzey Koreli  şirketlerin ve bireylerin de paylaşıldığı raporda, listelenen kişi ve  kuruluşlarla iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı vurgulandı.
 
Rapora ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'nin Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarını ihlal eden balistik füze yeteneklerini  genişletmeye yönelik devam eden çabaları hem bölgesel hem de küresel istikrar  için önemli bir tehdit oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.
 
ABD'nin Kuzey Kore'nin füze üretme çabalarından oluşan tehdidi  sınırlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya kararlı olduğu belirtilen  açıklamada, özel şirketlere de bu konuda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
 
ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler
 
 ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kuzey Kore ile balistik ve nükleer  füze testlerinin durdurulması konusunda çeşitli müzakerelerde bulunmuş ve  görüşmelerde somut adımlar katedilmişti ancak Şubat 2019'dan bu yana çeşitli  nedenlerle aksamaya başlayan nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim 2019'da yapılan  çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.
 
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere  ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi  halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri  uyarısında bulunmuştu.

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