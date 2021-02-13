ABD'den Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yeni yaptırım sinyali

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kuzey Akım-2 (Nord Stream) boru hattı projesinin inşasının tamamlanması ve tescilinin gerçekleşmesi durumunda projeye müdahil olanlara yeniden yaptırım uygulamayı değerlendireceklerini açıkladı.

Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Kuzey Akım-2 boru hattı projesinde boruları yerleştirme faaliyetlerinin yeniden başladığı hatırlatılarak ABD yönetiminin 2021 savunma bütçesi kapsamında bu faaliyetlere katılan şirketlere yeni yaptırımlar uygulamayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya Ned Price şu yanıtı verdi:

"O boru hattını tamamlayıp tescil ettirme faaliyetlerini yakından izliyoruz. Bunlar olursa yaptırım uygulama konusunda bir değerlendirme yapacağız ama şunu hemen söyleyeyim yaptırımlar elimizdeki çok önemli araçlardan bir tanesidir. Bu tür yıkıcı davranışlara karşı Avrupa enerji güvenliğini sağlamak için ortak ve müttefiklerimizle çalışacağız."

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Akım-2 projesinin kötü bir anlaşma olduğunu düşündüğünü belirten Price, "Bu kötü bir anlaşmadır. Çünkü Avrupa'yı bölüyor. Ukrayna 'yı ve Orta Avrupa 'yı Rusya 'nın manipülasyonuna maruz bırakıyor. Bu tam da Avrupa'nın ortaya koyduğu enerji güvenliği hedefleriyle de uyuşmuyor." diye konuştu.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

ABD savunma bütçesi olarak da bilinen 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasında, Kuzey Akım-2 boru hattı inşaatında yer alan denizcilik firmalarına yaptırım uygulanmasına ilişkin bir madde yer alıyordu.

ABD Hazine Bakanlığı, 19 Ocakta Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinin inşasında görev yapan Fortuna boru döşeme gemisi ile KVT-RUS adlı Rus şirketini yaptırım listesine almıştı.

24 Ocak'ta ise ABD tarafından yaptırım listesine alınan Fortuna gemisinin Danimarka sularında Kuzey Akım 2 inşasına tekrar başladığı açıklanmıştı.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya 'ya sevk edilmesi planlanıyor.