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ABD'den kritik uyarı: Trump, askeri seçeneği göz ardı etmiyor

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 0:04 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 0:09

ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yeni kimyasal silahlar üretiyor ve kullanıyor olabileceğini ve Başkan Donald Trump'ın Esed'in kimyasal silah kullanımını durdurmak için "askeri seçenekleri göz ardı etmeyeceğini" bildirdi.


Amerikan medyasına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst  düzey yetkililer, Esed rejimini "kimyasal silah kullanmaması" konusunda uyardı.
 
Esed rejiminin yeni tür kimyasal silahlar üretip kullanıyor  olabileceğini belirten yetkililer, bu durumda Esed'e karşı askeri seçeneklerin  yeniden değerlendirilebileceğine işaret etti.
 
"Trump, askeri seçeneği göz ardı etmiyor"
 
Bir yetkili, "Başkan Donald Trump, Esed'i (kimyasal) saldırıdan  caydırmak veya cezalandırmak için askeri bir eylemi göz ardı etmemektedir."  ifadelerini kullandı.
 
2013 yılındaki anlaşma uyarınca ülkedeki kimyasal silahları 2014 yılı  içinde ortadan kaldırmış olması gereken Esed rejiminin bazı silahları gizlemiş  olabileceği ve bu silahların daha sofistike hale getirilerek yeni tür kimyasal  silahlara dönüştürüldüğü yönünde yaklaşımlarının olduğunu ifade eden yetkili,  Rusya'ya da çağrı yaparak Esed'in bir daha kimyasal silah kullanmaması noktasında  uyarılması gerektiğini belirtti.
 
Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan 2017  tarihinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuk  ve kadınların da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de  yaralanmıştı.
 
ABD Başkanı Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete Sarin yüklü  bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne 7 Nisan'da füze  saldırısı yapılması talimatını vermişti.
 

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