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ABD'den kritik Irak ve Afganistan hamlesi!

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 17:56 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 17:56

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ülkesinin Irak ve Afganistan'daki asker sayılarının 2 bin 500'e indirildiğini açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Savunma Bakanlığının  (Pentagon) başlattığı Afganistan ve Irak'tan asker çekme süreci tamamlandı.
 
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Miller, şunları kaydetti:
 
"Bugün, Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısı 2 bin 500'e indirildi.  Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine, benim 17 Kasım'da duyurduğum gibi bu  çekilme ile ülkedeki asker sayımız 2001'den bu yana en düşük seviyesine ulaşmış  oldu. ABD bugün yaklaşık 20 yıldır devam eden savaşı bitirmeye daha yakın ve  Afganların sahiplendiği, siyasi bir uzlaşma ve kalıcı bir ateşkesi sağlamak için  Afganların öncülüğündeki barış sürecini memnuniyetle karşılamaktadır."
 
Afganistan'daki 2 bin 500 askerin ABD'nin menfaat ve güvenliği için  gerekli bir kuvvet olduğuna işaret eden Miller, ABD Dışişleri Bakanlığının  yapılan anlaşmalar kapsamında mayıs ayına kadar Afganistan'daki tüm ABD  askerlerini çekme planının tamamen ülkedeki koşullara bağlı olacağına vurgu  yaptı.
 
Miller, "Tüm taraflar, barış sürecini ilerletmek için verdiği vaatleri  yerine getirmeli. Ayrıca ABD, ülkemizi, halkımızı ve menfaatlerimizi korumak için  gerekli gördüğü takdirde (askeri) adım atmaya devam edecektir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Irak ile ilgili yaptığı yazılı açıklama da ise Miller, "Başkan  Trump'ın talimatı ve benim 17 Kasım'da yaptığım duyuru üzerine ABD bugün  Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e indirdi. Bu çekilme Irak güvenlik güçlerinin  artan kabiliyetinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
 
Irak'ın DEAŞ ile mücadele kapsamında kabiliyetleri geliştikçe ABD'nin  Irak'taki askerlerini çekeceğini daha önce açıkladıklarını belirten Miller, bu  asker azaltma sürecinin DEAŞ ile mücadele için kurulan "Doğal Kararlılık  Operasyonunun" büyük bir muharip güç olmaktan çıkarılmasına yönelik geçiş süreci  ile uyumlu olduğunu ve ABD politikasında bir değişiklik olduğu anlamına  gelmediğini ifade etti.
 
Miller Irak'ta terörle mücadele ve istihbarat için gerekli  platformları bulundurmaya devam edeceklerini kaydetti.
 

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