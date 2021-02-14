14 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 -0.46 EURO 8,5290 -0.10
USD 7,0390 0.18 ALTIN 411,560 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'den kritik aşı açıklaması: Virüse yakalanmakta daha etkili

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 21:26 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 21:26

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu söyledi.


Fauci, ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan  Kovid-19'un Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını  ve bu türün Kovid-19'un İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu  belirtti.
 
Güney Afrika'da Kovid 19'a yakalananların iyileştikten sonra virüsün  mutasyon geçiren varyantına yakalandığını belirten Fauci, "Bu da bize, önceki  bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı  korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna  yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor." dedi.

ETİKETLER

ABD koronavirüs Bulaşıcı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.