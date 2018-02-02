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ABD'den kritik açıklama! Eğer doğrulanırsa...

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 1:29 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 1:29

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’de Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin kaygılarını dile getirerek, “Bu haberler doğrulanırsa, son 30 gün içerisinde Doğu Guta’da üçüncü kez kimyasal silah kullanılmış olacak.” dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında "Suriye’de Beşşar Esed  yönetiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı" yönündeki haberlere ilişkin  açıklamalar yaptı.
 
“Suriye rejiminin Doğu Guta’da masum halka karşı kimyasal silah  kullandığına dair yeni bir haber almış olmanın derin kaygısını yaşıyoruz.” diyen  Nauert, “Bu haberler doğrulanırsa, son 30 gün  içerisinde Doğu Guta’da üçüncü kez  kimyasal silah kullanılmış olacak.” diye konuştu.
 
Sözcü Nauert, kimyasal silah kullanımı yönündeki haberleri ciddiye  aldıklarını belirterek, “Sahadaki partnerlerimiz eşliğinde bu haberlerin  doğruluğunu araştırıyoruz.” ifadesini kullandı.

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