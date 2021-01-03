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ABD'den korkunç haber! Cenaze evlerinde yer kalmadı

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 0:35 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 0:35

ABD'de en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına ev sahipliği yapan California eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi.


Amerikan medyasına yansıyan habere göre 2 milyondan fazla Kovid-19  vakasıyla listenin başında bulunan California, cenazelerin defnedilmesi konusunda  ciddi sıkıntı yaşıyor.
 
Son haftalarda Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının giderek  artması üzerine cenazelerin defin işlemlerini yapan cenaze evlerinde yer kalmadı.
 
Eyalet yetkilileri cenazelerin uygun şekilde defnedilebilmesi için  gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını açıklasa da birçok cenaze evi,  yakınlarını kaybeden aileleri geri çeviriyor.
 
Los Angeles'taki en büyük cenaze evlerinden birinin sahibi olan Magda  Maldonado, basına yaptığı açıklamada, son günlerde yeni cenaze sahiplerini geri  çevirmek zorunda kaldıklarını anlattı.
 
Maldonado, eyaletteki neredeyse tüm cenaze evlerinin kapasitelerinin  birkaç kat üstünde çalışmasına rağmen yetersiz kalmasını, "40 yıldır bu işi  yapıyorum ama bir gün cenaze yakınına, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul  edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kimi arasanız yer yok cevabını  alıyorsunuz." sözleriyle özetledi.
 
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre ölü sayısının 356  bini, vaka sayısının ise 20 milyon 619 bini geçtiği ABD'deki vakaların 2 milyon  346 binine California eyaleti ev sahipliği yapıyor. Eyaletteki Kovid-19 kaynaklı  ölü sayısı ise 26 binin üzerinde seyrediyor.
 

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