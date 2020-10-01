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ABD'den İsviçre'ye 16 milyar dolardan fazla askeri satış

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 0:56 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 0:56

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 milyar 232 milyon dolar değerinde FA-18 Super Hornet, F-35 Lightening II tipi savaş uçağı ve PAC-3 tipi Patriot hava savunma sistemlerinin İsviçre'ye satışına onay verdi.


ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansından yapılan açıklamada,  "Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye Dış Askeri Satış kapsamında 7 milyar 452 milyon  dolar değerinde 40 F/A-18E/F Super Hornet tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanın  satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, bu satışın dost bir Avrupa ülkesinin güvenlik kapasitesini  desteklemenin ABD'nin ulusal güvenlik ve dış ilişkilerine katkı sağlayacağı  kaydedildi.
 
Diğer bir açıklamada, Bakanlığın İsviçre'ye 6 milyar 580 milyon dolar  değerinde 40 adet F-35 uçağı ve ilgili ekipmanın satışına onay verdiği  belirtildi.
 
Üçüncü bir açıklamada da aynı ülkeye 2 milyar 200 milyon dolar  değerinde PAC-3 tipi Patriot hava savunma sistemlerinin satışına onay verildiği  bildirildi.
 
Bu satışlara Amerikan firmalarının, İsviçre'nin "Air 2030" konseptli  askeri modernizasyon programı kapsamında ihaleye girmelerinin yolunun açılması  için onay verildiği ifade ediliyor.
 

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ABD FA-18 F-35 Patriot İsviçre
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