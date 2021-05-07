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ABD'den İsrail'e uyarı: Derin endişe duyuyoruz

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 22:26 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 23:09

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.


Günlük basın toplantısında Porter, "Kudüs'te artan gerginlikten derin  endişe duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde hassas bir sürece girilirken tüm tarafların  sükuneti sağlamak üzere sorumlu davranması, tansiyonu düşürmek üzere çatışmadan  kaçınması önemlidir." dedi.
 
"Filistinli ailelerin nesiller boyu yaşadığı Şeyh Cerrah'taki  evlerinden edilmeleri durumundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan  Porter, ABD'nin İsrail'in tek taraflı adımlarına karşı olduğunu dile getirdi.
 
Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor
 
Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan Filistinli ailelerin  korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
 
Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da  Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler  lehine boşaltmaları kararı vermişti.
 
 Buna göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları  gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme  sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat  ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.
 
İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi  yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.
 
Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan  Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını  reddetmişti.
 
Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi  yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.
 

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