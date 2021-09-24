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ABD'den İsrail'e ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 0:38 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 0:38

ABD Temsilciler Meclisinde, Demokratların itirazlarının ardından ABD federal hükûmeti geçici bütçesi tasarısından çıkarılan ve İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu öngöre tasarı, Temsilciler Meclisinde onaylandı.


Salı günü geçici bütçe görüşmelerinde tartışmalara neden olan ve bütçe  tasarısından çıkarılan İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sisteminin yenilenmesi  için tahsis edilecek 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu, Maryland Temsilcisi  Demokrat Steny Hoyer tarafından ayrı bir tasarı olarak Temsilciler Meclisinin  oylamasına sunuldu.
 
Tasarı, 9'a karşı 409 oyla kabul edilirken 2 temsilci "çekimser" oy  kullandı.
 
8 Demokrat tasarıya "hayır" oyu verirken Cumhuriyetçiler arasında  sadece bir temsilci "hayır" oyu kullandı.
 
Demokratlar arasında sol eğilimiyle bilinen ve başından beri İsrail'e  yardım tasarısına "hayır" diyeceğini açıklayan New York Temsilcisi Demokrat  Alexandria Ocasio-Cortez ise oylamaya katıldı fakat oyunu kullanmadı. Cortez  "hayır" oyu veremediği için ağlarken bazı temsilciler onu sakinleştirmeye  çalıştı.
 
ABD Temsilciler Meclisinde "mevcut" olarak tanımlanan bu oylama  teamülü "çekimser" oy ile aynı anlama geliyor.
 
Tasarının ilerleyen günlerde Senato gündemine de gelmesi ve oradaki  oylamada da kabul edilmesi bekleniyor.
 
Tasarı İsrail'e özellikle Demir Kubbe mühimmatı için yardım sağlıyor
 
Tasarı ile ilgili basın açıklamasında, İsrail'in özellikle mayısta  Hamas ile yaşadığı şiddetli çatışmalar sırasında kullanılan füze önleyici  mühimmatın tedarik edilmesi için finansman sağlayacağı ifade ediliyor.
 
Açıklamada, "Tasarı, ABD ile İsrail arasındaki 2016 Mutabakat  Muhtırası ile tutarlıdır ve ABD'yi, İsrail'in savaş dönemlerinden sonra Demir  Kubbe'yi yenilemek için ek yardım sağlamayı ve saldırılara karşı kendini  savunmaya devam etmesini taahhüt eder." ifadesine yer verildi.
 
ABD, geçen yıl İsrail'e Demir Kubbe sistemini yenilemesi için 1,6  milyar dolar yardımda bulunmuştu.
 
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan sonra İsrail, Demir Kubbe  mühimmatı başta olmak üzere bazı parçalarının tedariki için ABD'den yeniden  yardım talebinde bulunmuştu. Temsilciler Meclisi, ilgili komitelerden geçen  yardım tasarısını federal hükûmetin geçici bütçe tasarısına eklemiş ancak salı  günü bazı Demokratların itirazı üzerine tasarıdan çıkarılmıştı. Buna karşılık ise  Tahsisatlar Komitesi üyeleri İsrail yardımlarını başka bir yasaya ekleyeceklerine  dair söz vermişti.
 

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