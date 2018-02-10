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ABD'den İsrail'e destek açıklaması

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 23:31 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 23:50

ABD Dışişleri Bakanlığınca, İsrail sınırında gerilimin artmasından dolayı derin kaygı duyulduğu belirtilerek, İsrail'in egemenliğinin ve kendisini koruma hakkının güçlü bir şekilde desteklendiği bildirildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail ve Suriye  sınırındaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Sözcü Nauert açıklamada, "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin  artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini  koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.
 
 Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"İran'ın hesaplı bir şekilde tehlikeyi artırması, gücünü ve  hakimiyetini yayma projeleri Yemen'den Lübnan'a bölgedeki bütün halkı riske  atmaktadır. ABD, İran'ın bölgedeki habis çabalarının bütünlüğünü ve bölgedeki  barış ve istikrarı tehdit eden tutumunu geri püskürtmeye devam etmektedir."
 
 İsrail ordusu, Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir  insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine  düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava  saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.
 
 İsrail ordusu, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı  düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın  düştüğünü bildirmişti.
 

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