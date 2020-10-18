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ABD'den İran'a yaptırım mesajı: Hazırız

AA |  18 Ekim 2020 Pazar - 19:46 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 19:46

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran ile silah ticaretine giren kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.


İran'ın, BM'nin kendisine yönelik silah ambargosunun kaldırıldığını  duyurması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yazılı bir açıklama yaptı.
 
Pompeo, 19 Eylül'de attıkları adımla İran'a yönelik silah ambargosu da  dahil tüm BM yaptırımlarını tekrar getirdiklerini ifade etti.
 
İran'a belirli konvansiyonel silahların ihracatı ya da bu ülkeden  silah alınmasının BMGK kararlarının ihlali olacağını aktaran Pompeo, "ABD, İran'a  yönelik konvansiyonel silah tedariği, satışı ya da transferine katkı bulunan kişi  ve kuruluşları yaptırıma çarptırmak için tüm ülke içi yetkilerini kullanmaya  hazırdır. Ayrıca, bu silahlara ilişkin teknik eğitim, mali destek ve hizmet ya da  herhangi bir şekilde yardım sağlayan kişi ve kurumlara da yaptırım uygulamaya  hazırız. Orta Doğu'da barış ve istikrar isteyen ve terörle mücadeleyi destekleyen  tüm milletler İran ile tüm silah işlerinden kaçınmalıdır." mesajını verdi.
 
İran'a silah satışının bölgedeki tansiyonu artırdığını ileri süren  Pompeo, terör gruplarının eline daha fazla silah verdiğini, İsrail ve diğer  barışçıl ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.
 
Pompeo, "Son 10 yıldır, ülkeler çeşitli BM önlemleri çerçevesinde  İran'a silah satışından kaçındı. Şimdi bu yasaklara karşı gelen bir ülke, barış  ve güvenliğin yerine çatışma ve gerginliği tırmandırmayı seçmiş demektir."  değerlendirmesini yaptı.
 
İran'ın önünde şu anda iki seçenek olduğunu vurgulayan Pompeo, bu  ülkenin ya BM yaptırımlarını ihlal ederek silah satın almayı sürdürmeyi ya da  fonlarını İran halkı için kullanmayı seçebileceğini belirtti.
 
BM'nin İran'a silah ambargosunun kaldırılması
 
ABD’nin, BM'nin 2007'den bu yana İran'a uyguladığı ve nükleer anlaşma  kapsamında bugün itibarıyla sona eren silah ambargosunu yenileme girişimleri  ağustosta BMGK'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine ABD, İran'ın  nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek,  Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına  imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) tetiklemişti.
 
ABD, BMGK üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu  mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini açıklamasına rağmen İran'a yönelik tüm BM  yaptırımlarını tek taraflı olarak 19 Eylül'de uygulamaya başlamıştı.
 
ABD yönetimi, İran'a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu  delen ülkelere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.
 
İran Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Tahran'ın  2015'te BMGK daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma  uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı  yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığı  belirtilmişti.
 

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