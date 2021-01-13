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ABD'den İran'a bir darbe daha! İran lideri Hamaney...

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 20:20 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 20:20

ABD yönetimi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kontrolündeki 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi.


ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran lideri tarafından  kontrol edilen milyar dolarlık kuruluşların hedef alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kontrolündeki İmam  Humeyni'nin Emrinin İnfazı (EIKO) ve Astan Quds Razavi (AQR) kurumları ile bu  kurumların liderleri ve yan kuruluşlarına yaptırım uygulanacağı bildirildi.
 
Bu kapsamda, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) İranlı 16  kuruluş ve 3 kişi, yaptırım listesine alındı.
 
Açıklamada, hayır kurumu olduğu söylenen EIKO ve AQR'nin siyasi  muhaliflerden ve dini azınlıklardan kamulaştırılan varlıklar da dahil olmak üzere  İran ekonomisinin büyük bir kısmını İran lideri Hamaney ve üst düzey İranlı  yetkililerin yararına kontrol ettiği belirtildi.
 
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin, "Bu kurumlar,  İran'ın elitlerinin İran ekonomisinin büyük bir kısmı üzerindeki yozlaşmış  mülkiyet sistemini sürdürmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Mnuchin, ABD'nin İran halkına yardım ettiğini iddia ederken  kendilerini zenginleştirenleri hedef almaya devam edeceğinin altını çizdi.

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İran ABD Hamaney
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