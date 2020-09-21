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ABD'den İran'a bir darbe daha!

21 Eylül 2020 Pazartesi - 18:28 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 18:28

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.


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ABD İran Mike Pompeo
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