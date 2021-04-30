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ABD'den Hindistan kararı: 4 Mayıs'tan itibaren yasak

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 21:45 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 21:45

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Hindistan'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle bu ülkeden ABD'ye seyahatleri kısıtlayacaklarını duyurdu.


Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme  Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil  şekilde kısıtlayacak." ifadesini kullandı.
 
Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Kovid-19 vakaları" ve  Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4  Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.
 
ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye  çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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