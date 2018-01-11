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Savaş çanları çalıyor! Yeni yığınak...

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 18:36 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 21:46

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Kuzey Kore tehdidine karşı 200 havacı asker ve üç B-2 hayalet tipi bombardıman uçağını Büyük Okyanus’taki Guam adasına gönderdiği bildirildi.


Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri  Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç  B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bombardıman güvencesi ve  caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü’ne sevk edildi.” ifadeleri  kullanıldı.
 
Uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın  Kuzey Kore yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik  baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.
 
ABD, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu  Andersen Hava Üssü’ne ekim ayında da bir B-2 hayalet uçağını göndermişti.

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