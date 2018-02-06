ABD'den flaş ziyaret! Geliyorlar!

Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizledikten sonra Münbiç'e de harekat düzenleyeceğini açıklamasından sonra ABD 'nin Türkiye ile görüşme trafiği arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson gelecek hafta, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise hafta sonu Türkiye'ye gelecek.

Kritik görüşmelerde Zeytin Dalı Harekatı'nın yanı sıra Münbiç'e yapılması planlanan harekat ile ilgili görüşmeler yapılması öngörülüyor.

ABD, Münbiç konusunda Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkmış ABD'li askerlerin bölgede olduğunu, vurgulayarak Türkiye'den Münbiç'e girmemesini istemişti.

ERDOĞAN'DAN TRUMP'A ASKERİNİZİ ÇEKİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta ABD başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Trump'a bölgeden askerinizi çekin dediği ortaya çıkmıştı.

AK parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın gündeminde TSK 'nın Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı vardı.

ERDOĞAN: MÜNBİÇ KONUSUNDA GERİ ADIM YOK