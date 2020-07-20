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ABD'den flaş yaptırım kararı!

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:36 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 18:36

ABD yönetimi, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'u yaptırım listesine aldı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, Kadirov'un  yaptırım listesine alındığını duyurarak, yaptırımın nedeninin Kadirov'un "insan  hakları ihlallerinde yer alması" olduğunu vurguladı.
 
"Dışişleri Bakanlığı, Kadirov'un 10 yıla kadar dayanan aralarında  işkence ve yargısız infazların da bulunduğu insan hakları ihlallerinde  bulunduğuna dair büyük miktarda güvenli istihbarata sahip." ifadesini kullanan  Pompeo, bugünkü kararla Kadirov'un eşi Medni Kadirova ile kızları Aishat ve  Karina Kadirova'nın da yaptırım listesine eklendiğini bildirdi.
 

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ABD Rusya yaptırım
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