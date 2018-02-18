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ABD'den flaş Türkiye açıklaması! Afrin'de...

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 8:00 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 8:00

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin, ABD'nin bunu "son derece olasılık dışı" olarak gördüğünü ifade etti.


Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz  Saray yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK’nın sosyal medya üzerinden yaydığı  "Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin haberleri  gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları "son derece  olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden AA muhabirine açıklama yapan  bir yetkili de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Söz konusu iddialara ilişkin haberlerin farkında olduklarını belirten  yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Türk kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını son derece olasılık  dışı olarak değerlendiriyoruz. Afrin’de sivillerden uzak durulması ve sivillerin  korunması çağrısında bulunuyoruz.”

İddialar PYD/PKK ile Esed rejiminin kara propagandası çıktı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür  Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Esed  rejimine bağlı SANA haber ajansı, Afrin'deki ilçe hastanesinin Kürt kökenli  yöneticisinin açıklamalarına dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde Afrin'in  Mezyene köyünde 6 kişinin zehirli gazdan etkilenerek tedavi altına alındığı ileri  sürmüştü.

SANA'nın resmi internet sitesinde bu açıklamalara yer verilmesine  rağmen, iddialara ilişkin görüntülerin bulunmaması dikkati çekti. Habere ilişkin  sadece bir kaç fotoğraf karesi paylaşılmıştı.

Rejimin haber ajansının kara propagandasına rağmen iddia edilen olaya  ilişkin terör örgütü PYD/PKK'ya yakın bazı haber siteleri ve sosyal medya  hesaplarında paylaşılan görüntüler tam aksini gösteriyor.

Paylaşılan videolarda, söz konusu kişilerin bilincinin açık ve konuşabildiği, rahat hareket edebildiği, vücudunda kızarma veya titreme olmadığı açık şekilde görülüyor.

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