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ABD'den flaş Suudi Arabistan kararı! Tamamen sona eriyor

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 20:08 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 20:39

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.


Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan Sullivan, bugün  Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika  önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu.
 
Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini  onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.
 
Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini kaydeden Sullivan,  "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona  erdireceğini duyuracak." dedi.
 
Almanya'dan asker çekme işlemi donduruldu
 
Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin, Almanya'daki ABD askerlerinin  geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci  dondurduğunu açıkladı.
 
Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan  askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci  başlatmıştı.

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