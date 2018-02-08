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ABD'den flaş Suriye açıklaması

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 21:31 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 21:31

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'de rejim ve Rusya'nın hava saldırılarından aşırı derecede kaygı duyduğunu açıkladı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı  bir açıklama yaptı.
 
Açıklamada, Nauert'in, "ABD, İdlib, Doğu Guta ve Suriye'nin diğer  bölgelerinde şiddetin artmasından, rejim ve Rusya hava saldırılarından aşırı  derecede kaygı duymaktadır." ifadesine yer verildi.
 
Son 48 saatte rejimin kimyasal silah kullandığına yönelik haberler  aldıklarını belirten Sözcü Nauert, saldırıların sona ermesi gerektiğini kaydetti.
 
BM'nin, Doğu Guta'ya insani yardımların ulaşması için şiddet  olaylarına ara verilmesi ve sağlık gerekçeleriyle 700 sivilin dışarı çıkarılması  çağrısını desteklediklerini belirten Nauert, Rusya'nın Şam üzerindeki etkisini  kullanması gerektiğini bildirdi.
 

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