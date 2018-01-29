30 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
12°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.845 0.00 EURO 4,6940 0.12
USD 3,7920 0.19 ALTIN 163,140 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'den flaş Soçi kararı

İHA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 22:34 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 22:35

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD'nin Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını duyurdu.


ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD temsilcilerinin Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacaklarını duyurdu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye görüşmelerinin Soçi yerine Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında yapılması gerektiği vurgulandı. Büyükelçilik Basın Sekreteri Mariya Olson, "Birleşik Devletler, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacak. Suriye müzakere komitesinin Soçi'deki kongresine katılmayacak. ABD'nin kongre kararına saygı duyduğunu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.