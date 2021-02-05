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ABD'den flaş S-400 açıklaması! 'Mümkün olmazsa...'

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 17:11 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 17:11

ABD Büyükelçisi Satterfield yaptığı açıklamada, "S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz. Mümkün olmazsa, yaptırımlardan etkilenmeyen alanlara odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.


ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield,  Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin  değerlendirmesinde, "S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz ancak mümkün  değilse, uyguladığımız yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyen iş birliğimizin tüm  alanlarına odaklanmaya devam edeceğiz." dedi. 
 
Büyükelçi Satterfield, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde bazı  gazetecilere Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
 
Yeni ABD yönetiminin görevinin üçüncü haftasında olduğuna işaret eden  Satterfield, yeni yönetimde yer alacak ekiplerin bir araya gelmekte olduğunu  bildirdi.
 
Satterfield, bu bağlamda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake  Sullivan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yakın zamanda bir telefon  görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ilerleyen dönemde başka görüşmelerin de olmasını  umduğunu belirtti.
 
Ülkesi ve Türkiye arasındaki genel ilişkiler hakkında yaptığı  değerlendirmede Satterfield, Türkiye ile ekonomi ve ticaret dahil ilişkilere  bütün boyutlarıyla değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye değerli ve önemli  bir NATO ortağı ve stratejik müttefiktir." dedi.
 
"Türk ekonomisinin temel gücüne her zaman güven duyduk"
Büyükelçi Satterfield, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere  ilişkin, "Türkiye'de 30 milyar doların üzerinde yatırımımız var. İkili ticaret  hacmi 20 milyar doların üzerinde. Türkiye'de bin 700 Amerikan şirketi faaliyet  gösteriyor. Bu şirketlerde 75 binden fazla Türke istihdam sağlıyoruz. Bu, ABD  için önemli bir ilişkidir. Türkiye, Türkler ve Amerikalılar için önemli bir  ilişki." ifadesini kullandı.
 
Bir önceki ABD yönteminin, iki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret  hacmi hedefi koyduğunu anımsatan Satterfield, halihazırda 20 milyar dolar  seviyesindeki ticaret hacmi göz önüne alındığında bu hedefin oldukça iddialı  olduğunu ancak bu şekilde tasarlandığını kaydetti.
 
Satterfield, "Sizi temin ederim ki, buradaki (ABD) misyonu olarak biz  ve Washington'daki ajanslar, ABD'deki iş dünyasına Türk ticaretini tanıtmak için  elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz." dedi.
 
Büyükelçi Satterfield, şu ifadeleri kullandı:
"Son birkaç ayda Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım mukabilinde  gerçek bir ilerleme gördük ve bu cesaret verici. Türk lirasının değerinin  sabitlenmesi de cesaret verici oldu. Bunlar olumlu yönler. Türk ekonomisinin  temel gücüne her zaman güven duyduk. Ancak inandırıcı, şeffaf ve öngörülebilir  maliye ve para politikaları yoluyla gerçekleştirilmesi, kullanılması ve geri  alınması gereken güçlü yönler var. Bu üç kelime benim değil, Merkez Bankası  Başkanı Naci Ağbal ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ifadeleri."
 
"S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz"
Satterfield, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma  sistemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ne yazık ki S-400 meselesinin,  önceki ABD yönetimini, ABD yasalarını uygulamaya ve CAATSA yasası kapsamında  yaptırımlar uygulamaya zorladığını belirtti.
 
Fakat bu yaptırımları çok hassas bir şekilde hedef aldıklarını  belirten Satterfield, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk savunma sektörünü bir bütün olarak etkilemeyi değil, daha çok  Savunma Sanayii Başkanlığına özel lisansları hedefledik. Bu adımı üzüntüyle atmak  zorunda kaldık. Bir yıldan fazla bir süredir Türkiye'nin S-400'ü satın almasının  yarattığı soruna başka bir tatmin edici çözüm bulmanın mümkün olacağını  umuyorduk. Sonunda bu mümkün değildi ve ocak ayı sonunda ABD yasasını uyguladık.  Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarından feragat edilebilmesi  için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşmaktadır. Bu yeni ve çok daha  katı bir yasal gerekliliktir ancak ABD'nin yasasıdır. Burada bir şey açıklığa  kavuşturmak istiyorum. Çalışma grubu yok, olmayacak. Bu, ABD mevzuat ve  yasalarının uygulanmasına ilişkin bir konudur. S-400 sorununun çözülebilmesini  umuyoruz ancak mümkün değilse, uyguladığımız yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyen  iş birliğimizin tüm alanlarına odaklanmaya devam edeceğiz."
 
"(Türkiye- Yunanistan arasındaki) Görüşmelerin devam etmesini  isteriz"
Satterfield, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin  61. turunun İstanbul'da gerçekleşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek,  şunları kaydetti:
"Atina'da yapılması planlanan bir sonraki turun yakında  gerçekleşmesini umuyoruz. Bu, çok olumlu bir gelişme ve ABD bu gelişmeyi mümkün  olan en güçlü şekilde destekliyor. Avrupa ve uluslararası toplumun da bu görüşte  olduğunu düşünüyorum. Bu görüşmelerin devam etmesini isteriz. Her iki devletin de  güvensizlik yaratan ve tırmanma veya çatışma potansiyeli yaratabilecek tek  taraflı eylemlerden kaçınma çabalarının devam ettiğini görmek isteriz."
 
Satterfield, Türkiye'nin böyle bir atmosfer yaratmak için aldığı  önlemleri ve Yunanistan'ın çabalarını takdir ettiklerini vurguladı.
 
Uzun süredir devam eden, zor ve karmaşık sorunların iyi niyetle,  sürekli çaba ve kararlılıkla çözülebileceğini söyleyen Satterfield, "Daha önce  daha karmaşık ve zor durumlarda bunu gördük. Burada da olabileceğinden  umutluyuz." diye konuştu.
 
"Libya Siyasi Diyalog Forumunu destekliyoruz"
Satterfield, Libya meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede,  "Hepimiz Libya'daki siyasi değişim meselesiyle ilgileniyoruz. Birleşmiş Milletler  (BM) önderliğindeki Libya Siyasi Diyalog Forumunu destekliyoruz. Bu, BM sürecini  desteklemek, Libya'da istikrarın yeniden sağlandığını görmek, yıl sonunda nihai  seçim hedefi için yapılan hazırlıkları görmek ve tüm yabancı güçlerin çekilmesi  herkesin yararına." ifadesini kullandı.
 
Bölgedeki gelişmeler konusunda ihtiyatlı şekilde iyimser olduklarını  dile getiren Satterfield, "Günün hepimize ne getireceğini göreceğiz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD'de yeni yönetim
Büyükelçi Satterfield, yeni ABD yönetiminin, Türkiye'yi ilgilendiren  bir dizi uluslararası meseleye ilişkin politika yaklaşımlarını formüle edeceğini  belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO ve NATO ittifakına yönelik  transatlantik ilişkiler için ABD yönetiminin güçlü desteğini tekrar teyit  ettiğini hatırlattı.
 
ABD'nin, Avrupa ile ilişkiler, Avrupa Birliği (AB) fikri ve Türkiye-AB  arasındaki yakın bağları şiddetle teşvik ettiğini söyleyen Satterfield, bunun  yeni bir mevzu olmadığının altını çizdi.
 
Satterfield, "Bu hem ABD’nin hem de Türkiye’nin çıkarına ve bu konuda  yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.
 
Büyükelçi Satterfield, İran'la ilişkiler konusuna ilişkin de yeni ABD  yönetiminin, küresel toplum için son derece karmaşık olan bu zorluğa karşı bir  yaklaşımı formüle edeceğini kaydetti.
 
Yeni ABD yönetiminin ilerleyen dönemde birçok konuya yöneleceğine  işaret eden Satterfield, "Radikal aşırıcılık konusunda devam eden endişeler,  Suriye, İran ve bölgedeki diğer yerler, bunların hepsi ABD'nin üstleneceği  meseleler olacak." ifadesini kullandı.
 
Satterfield'den "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgimiz yok" açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz darbe girişiminde  ABD'nin rolünün olduğuna ilişkin" sözlerine işaret eden Satterfield, "Üst düzey  Türk yetkililerinin, 2016 yılı dahil olmak üzere Türkiye'de gerçekleşen bir dizi  gelişmeden ABD'yi sorumlu tutan değerlendirmelerinden endişe duyuyoruz." dedi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın da bu konuda açıklama  yaptığını hatırlatan Satterfield, "Bunlar, asılsız iddialar. Bir müttefikin ve  stratejik bir ortağın sorumluluk taşıyan beyanları değiller. Esefle  karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Satterfield, Türkiye'de ya da dünyanın neresinde olursa olsun LGBTQI  karşıtı açıklamaları da esefle karşıladıklarını belirtti.
 
Halk Bankası davası
ABD'deki Halk Bankası davasına ilişkin ise Satterfield, "New York  Güney Bölgesi'nde Halk Bankası davasıyla ilgili adli süreç, yalnızca ABD  mahkemelerinin meselesidir. Bu, ABD yönetiminin meselesi değildir." diye konuştu.
 
"SDF ile çalışmaya devam ediyoruz"
Büyükelçi Satterfield, ABD'nin önceki Başkanı Donald Trump döneminde  Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya verilen desteğin, ABD'de yeni yönetim tarafından  da Türkiye'nin itirazlarına rağmen devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soru  üzerine, "ABD'nin politikası değişmedi. DEAŞ'ın kuzeydoğu Suriye'de oluşturduğu  tehditle, tıpkı bölgenin başka yerlerinde de bu tehdidi ele almak üzere  çalıştığımız gibi mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu mücadelede, kuzeydoğu  Suriye'de, SDF ile çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

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ABD S-400 yaptırım
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