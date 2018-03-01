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ABD'den flaş Rusya açıklaması: Hazırız

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 22:49 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 22:49

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD’nin nükleer kapasitesinin, Rusya’nın nükleer faaliyetlerine karşı caydırıcılık sağlamak için çeşitlendirildiğini ve Rusya’dan gelebilecek bir tehdide karşı “tam şekilde hazır olduklarını” belirtti.


Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan  White, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “dünyanın her yanını vurabilecek  büyük bir nükleer füze hazırladıkları ve dünyadaki hava savunma sistemlerinin  buna karşı koyamayacağı” açıklamasını şaşırtıcı bulmadıklarını ifade etti.
 
White, “Açıklama bizim için şaşırtıcı değil ancak Amerikan halkı  emin olsun ki biz tam bir şekilde hazırız” diye konuştu.
 
Putin’in, Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin  yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde yer alan ifadelerin “endişe verici”  olduğuna ilişkin açıklamasını değerlendiren White, “Güvenilir bir caydırıcılığa  sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. Ve bu ülkeyi ne olursa olsun savunmaya  hazır olduğumuzdan eminiz.” dedi.
 
Putin’in, "Kapasitesi ne olursa olsun Rusya'ya yönelik her türlü  nükleer saldırının, nükleer savaş ilanı olarak addedileceğine" yönelik ifadesiyle  ilgili White, şunları kaydetti:
 
“Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde düşük kapasiteli nükleer silah  ihtiyacını ortaya koyduğumuzda bunun Rusya’nın yaptıklarından dolayı olduğunu  belirttik. Bu, Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na aykırı değil. Nükleer  stokumuzun güvenilir nükleer caydırıcılığımızı karşıladığından emin olmalıyız."
 
White, ABD’nin füze savunma sistemlerini güncellemesinin Rusya’ya  değil, "serseri devletler" diye nitelendirdikleri Kuzey Kore gibi ülkelere karşı  olduğunu ifade etti.
 
PUTİN'DEN NÜKLEER TEHDİT
 
Rusya’nın yalnızca savunma amaçlı nükleer silahlar geliştirdiğini  söyleyen Putin, su altında ilerleyen ve nükleer başlık taşıyabilen yeni bir drone  geliştirdiklerini anlatmıştı.
 
Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Putin, “Yüksek hıza  sahip bu drone ile uçak gemileri ve kıyı koruma yapıları hedef alınabilir.  Kıtalar arası mesafeleri aşabilecek bu drone, radarlarla tespit edilemeyecek.”  ifadelerini kullanmıştı.
 
Putin ayrıca Rusya’nın hiçbir ülkede bulunmayan füzeler geliştirdiğini  ve sonbaharda denedikleri bu füzenin hava savunma sistemleri tarafından  engellenemediğini ve dünyanın tüm noktalarına ulaşabilecek sınırsız menzile sahip  olduğunu söylemişti.
 
ABD NÜKLEER DURUM İNCELEME BELGESİ
 
ABD Nükleer Durum İnceleme Belgesi'ni şubat ayında açıkladı.
 
Belgede ABD'nin nükleer kapasitesinin "nükleer ve nükleer olmayan  saldırılara karşı caydırıcılık", "müttefik ve ortaklara güvence vermek",  "caydırıcılığın çökmesi durumunda ABD hedeflerine ulaşmak" ve "belirsiz geleceği  garanti altına almak" üzere modernize edilmesi gerektiği ifade edilmişti.
 
Belgede ABD'nin denizaltılardan fırlatılan balistik füze harp  başlıklarını azaltıp bunun yerine Soğuk Savaş sırasında kullandığı denizden  fırlatılan nükleer seyir füzelerini modernize ederek tekrar sahaya çıkaracağı  açıklanmıştı.
 
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de ABD Temsilciler Meclisi Silahlı  Hizmetler Komitesinde, ABD’nin 2018 Nükleer Durum İnceleme ve ABD Ulusal Savunma  Strateji belgeleri hakkında kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken bu konuya  değinmişti.
 
Bakan Mattis, Rusya’nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi halinde  ülkesinin elinde koz olarak bulunan denizde konuşlu seyir füzelerini tekrar  devreye sokacağını ve düşük tesirli nükleer balistik füzeleri geliştireceğini  söylemişti.
 
ABD'nin nükleer silahları, denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler  taşıyabilen 14 Ohio sınıfı denizaltı, 400 tek harp başlıklı Minuteman III  füzelerinden oluşan karada konuşlu kıtalar arası balistik füzeler, nükleer  kapasiteli 46 B-52 ve 20 B-1 bombardıman uçakları ile F-15 uçaklarının taşıdığı  havadan fırlatılan nükleer başlıklı seyir füzelerinden oluşuyor.
 
Projesi devam eden Columbia sınıfı yeni nesil nükleer kapasiteli  denizaltıların yanı sıra yeni nesil B-21 Raider tipi nükleer kapasiteli  bombardıman uçaklarının da 2020'nin ortalarında görev alacağı belirtiliyor.

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