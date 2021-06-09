11 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.457 0.52 EURO 10,2850 0.07
USD 8,4350 0.09 ALTIN 514,870 -1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD’den flaş Pfizer/BioNTech kararı! 2 yıl içinde...

09 Haziran 2021 Çarşamba - 21:42 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 21:42

ABD'nin Pfizer/BioNTech ile önümüzdeki 2 yıl içinde 100 ülkeye 500 milyon Covid-19 aşısı sağlamak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.


ETİKETLER

ABD Pfizer/BioNTech Covid-19 anlaşma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.