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ABD'den flaş Libya açıklaması: Hepsine karşıyız

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 21:18 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 21:18

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Libya'da tüm dış askeri müdahalelere karşı olduklarını belirterek ''Libya'da Rus hükümetinin LNA (Hafter) güçlerine destek için savaşan vekalet savaşçıları (Wagner) dahil, hiçbir yabancı paralı askere ya da güce yer yok.'' dedi.


BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan  Libya oturumunda konuşan Craft, Libya'da devam eden çatışmaların bir tarafta  bölgesel kazançlara diğer tarafta kayıplara neden olduğunu ve ülkeye yabancı  paralı asker ve silah akmaya devam ettiğini söyledi.
 
"Libya'daki tüm yabancı askeri müdahalelere karşıyız'' diyen Craft, BM  Güvenlik Konseyi üyeleri dahil herkesin Libya'ya uygulanan silah ambargosuna  uyması gerektiğini vurguladı.
 
Libya'daki savaşın tarafları olan tüm dış güçlerin Berlin  Konferansı'nda bulundukları taahhütleri yerine getirmeleri ve askeri  operasyonlara son vermeleri çağrısı yapan Craft, ''Libya'da Rus hükümetinin LNA  (Hafter) güçlerine destek için savaşan vekalet savaşçıları dahil, hiçbir yabancı  paralı askere ya da güce yer yok.'' dedi.
 
  
Craft, ''ABD, Wagner paralı askerleri ve onlarla bağlantılı Sudanlı  savaşçıların güneydeki petrol tesislerine ilerleyişini yakından izliyor. Sahaları  ele geçirmek için askeri teçhizat ve mayınlar yerleştirdiklerine dair raporlar  aldık.'' ifadesini kullandı.

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