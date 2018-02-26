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ABD'den flaş Kuzey Kore açıklaması

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 2:35 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 2:35

ABD Yönetimi, Kore yarımadasının nükleer silahlardan temizlenmesi gerektiğini belirtti.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump  yönetimi tamamen, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde Kore  yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor." ifadelerine yer  verildi. Açıklamada, Kuzey Kore'yle yapılacak bir görüşmeden bu sonucun elde  edilmesi gerektiği bildirildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Kuzey Kore nükleer silahları  bırakırsa önünde aydınlık bir yol olacak. Pyongyang'un mesajlarında bu  görüşmeleri yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz. Bu süreç içerisinde ABD ve  bütün dünya Kuzey Kore'ye nükleer ve füze çalışmaları yaptıkları yolun çıkmaz bir  yol olduğunu kendilerine net bir şekilde söylemeye devam etmesi gerekmektedir."

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