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ABD'den flaş karar! Zorunlu olacak

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 1:54 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 1:54

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılan vekillerin maske takmasının zorunlu olacağını açıkladı.


Amerikan basınındaki haberlere göre Pelosi, bugün Temsilciler  Meclisinin Demokrat vekilleri ile yaptığı telekonferansta, Kovid-19'a yönelik  yeni adımlar hakkında bilgi verdi.
 
Pelosi, artık Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara  katılacak tüm vekillerin maske takmasının zorunlu olacağını kaydetti.
 
Demokrat Pelosi'nin bu adımının, ABD Temsilciler Meclisinde Teksas  eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı  Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
 
Temsilciler Meclisindeki komite oturumlarında hali hazırda maske takma  zorunluluğu uygulanıyordu ancak Genel Kurul salonunda böyle bir zorunluluk  getirilmemişti.

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ABD corona virüs Nancy Pelosi
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