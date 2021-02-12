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ABD'den flaş karar! Terör örgütü listesinden çıkardılar

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 18:46 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 19:10

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere Yemen'deki Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurdu.


Blinken açıklamasında, "16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere,  Yemen'de Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik Göçmenlik ve  Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Nolu Başkanlık  Kararnamesi kapsamında Küresel Özel Terör Örgütü tanımlamasını kaldırıyorum."  ifadesini kullandı.
 
Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi  nedeniyle alındığını belirten Blinken, "Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım  kuruluşları ve Kongredeki iki parti üyelerinin bu tanımlamanın Yemenlilere gıda  ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşmasına çok kötü etki ettiğine dair uyarıları  dikkat aldık." değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD'nin politikasının, Yemen'e insani yardımları engellememesi için  Husilere yönelik böyle bir adım attıklarını kaydeden Blinken, tarafların diyaloğa  başlamasını beklediklerini belirtti.
 
Blinken, Husilerin liderlerinden Abdul Melik El Husi, Abdel Halid  Bedreddin El Husi ve Abdullah Yahya El Hakime yönelik yaptırımların ise  kaldırılmadığına dikkati çekti.
 
ABD'nin Husileri yakından izleyeceğini ifade eden Blinken, Suudi  Arabistan'a ve ticaret gemilerine yönelik saldırıların sorumlularını tespit edip  onlara yaptırım uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.
 
 ABD'nin BM ve diğer ortakları ile Yemen'deki savaşı bitirmeye  çalışacağına işaret eden Blinken, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığına  yönelik inancımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.
 

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