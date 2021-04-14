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ABD'den flaş karar! Savaş gemileri Boğaz'dan geçmeyecek

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 22:44 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 23:13

Türkiye'ye bilgi verilerek ABD savaş gemilerinin geçişi iptal edildi.


Diplomatik kaynaklar, daha önce Türkiye'ye Türk Boğazlarından  Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş  gemisinin boğazlardan geçmediğini, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, Dışişleri  Bakanlığına bilgi verdiğini kaydetti.
 
Diğer yetkililerden alınan bilgiye göre ise söz konusu geçişler iptal  edildi ve olası yeni geçişler için henüz bildirimde bulunulmadı.
 
Daha önce Dışişleri kaynaklarınca, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2  ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik  kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da  Karadeniz'e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.
 

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