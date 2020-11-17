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ABD'den flaş karar! Askerlerini çekiyor

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 22:16 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 22:27

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı.


Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına açıklama yapan  Miller, "15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2 bin 500  olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500  olacaktır." dedi.
 
Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal  güvenlik öncelikleri ile uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibi ile  yaptığı istişarelere dayandığını söyledi.
 
Miller, bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve  Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleri  ile istişare ettiğini ifade etti.
 
11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgali ile  başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, "Çocuklarımızı  bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız." diye konuştu.
 
Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir  savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını ulusal güvenlik kabinesinin  tavsiyesi doğrultusunda aldığını ve bu kararın başkanlık yarışına katıldığı  2016'dan bu yana Amerikan halkına verdiği sözle uyumlu olduğunu belirtti.
 
Afganistan ve Irak'taki koşulların artık Amerikan halkını ve  menfaatlerini tehdit edecek durumda olmadığını belirten yetkili, El Kaide'nin söz  konusu 2 ülkede de aktif olmasına ilişkin bir soruya ise "El Kaide on yıllardır  orada ve çekilmiyoruz dediğimizde onlar yarın oralardan çıkacak değiller."  yanıtını verdi.
 
Afganistan'da Taliban ile Afgan güçlerinin yenişemediğini ifade eden  yetkili, ülkede çözümün barışçıl bir müzakereden geçtiğine dikkati çekti.
 
ABD'nin terörle mücadele misyonundan bir değişiklik olmayacağını  belirten yetkili, 2 bin 500 askerin 2 ülkede de gerekli görevler için yeterli  olacağını ifade etti.
 

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