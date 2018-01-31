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ABD, İsmail Haniye'yi "terör" listesine aldı

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 19:46 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 20:42

ABD yönetimi, eski Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi "küresel terör" listesine aldığını açıkladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin "Özel  Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirildi.
 
Aynı açıklamada Haniye'nin yanı sıra Sabirin Hareketi, Liva Sevra ve  HASM Hareketi adlı organizasyonlar da "küresel terör" listesine eklendi.
 
Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson,  "biri doğrudan İran tarafından yönlendirilen, diğer ikisi de İran destekli kişi  ve grupların listeye eklendiği" iddiasında bulundu. Tillerson ayrıca, bu kişi ve  grupların "Ortadoğu barışını tehdit ettiğini, barış sürecinin altını oyduğunu,  İsrail ve Mısır'a yönelik saldırılar yaptığını" savundu.
 
Açıklamada, Sabirin Hareketinin İran destekli bir yapı olarak Gazze  bölgesinde faaliyet gösterdiği, Liva Sevra'nın Mısır'ın Kalyubiya ve Monufiya  bölgelerinde etkin olan bir örgüt olduğu, HASM'ın da yine Mısır'da aktif olan bir  örgüt olduğu ifade edildi.
 
Hazine Bakanlığından yaptırım kararı
 
Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi  (OFAC) de İsmail Haniye'yi yaptırım listesine aldı.
 
OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, eski Gazze'deki Filistin Hükümeti  Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yaptırım listesine alındığı,  aynı şekilde Liva Sevra, Sabirin Hareketi ve HASM Hareketi adlı organizasyonların  da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
 
İsmail Haniye, 2006-2014 yılları arasında Gazze'deki Filistin Hükümeti  Başbakanlığı görevini yürütmüştü.

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