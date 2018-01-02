ABD'den flaş İran hamlesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.

