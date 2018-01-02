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ABD'den flaş İran hamlesi

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 22:23 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 22:51

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.


ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Nikki Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran  halkının "hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını"  belirterek, gösterilere destek verdi.
 
Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve  halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını belirten Haley, "İran halkının bu büyük  cesaretini alkışlıyoruz." dedi.
 
Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip  olduğunu" iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil  toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi.
 

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