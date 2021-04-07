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ABD'den flaş Irak kararı! Hepsini geri çekecek

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 22:08 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 22:08

ABD ile Irak arasında yapılan 3. Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nde, Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı bildirildi.


ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Iraklı mevkidaşı Fuad  Hüseyin'in yanı sıra diğer diplomatların katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü  turu, bugün çevrim içi düzenlendi.
 
Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Irak'ın  egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne ve hukuki otoritesine saygı duyduğunun  altı çizildi.
 
ABD ile Irak arasındaki güçlü ekonomik iş birliğinin vurgulandığı  açıklamada, ABD firmalarının Irak'ın kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik yeni  adımların atılabileceği kaydedildi.
 
Irak'taki ABD askerlerinin Bağdat yönetiminin daveti üzerine DEAŞ'la  savaşında Irak Güvenlik Güçlerine destek için bu ülkede olduğu ve Irak güçlerinin  kapasitesinin arttığına işaret edilerek "ABD ve koalisyon güçleri artık daha çok  eğitim ve danışmanlık görevlerine odaklanacak, böylece Irak'ta kalan muharip  güçlerin başka yerlere gönderilmesinin önü açılacaktır." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, Irak'taki muharip ABD askerlerinin ülkeden ayrılma  takviminin ilerleyen toplantılarda netleşeceği, kalan ABD ve koalisyon  askerlerinin sadece eğitim ve danışmanlık görevlerini icra edeceği belirtildi.
 
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki ülkenin iş birliği yapmaya  devam edeceği kaydedilen açıklamada, salgınla mücadele bağlamında ABD'nin Irak'a  yaptığı katkılar dile getirildi ve bunların devam edeceği ifade edildi.
 
DEAŞ'tan dolayı yerlerinden olan Iraklıların yeniden evlerine  dönebilmeleri amacıyla ABD'nin Iraklı otoritelere olan desteğinin süreceği  vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede de iki ülkenin artan bir iş birliği  içinde olacağına dikkat çekildi.
 
Önceki Donald Trump yönetimi, Irak'taki ABD askerlerinin sayısını 2  bin 500'e indireceklerini açıklamış, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi  tüm asker gönderme ve geri çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı.

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