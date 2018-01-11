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ABD'den kritik PKK/PYD açıklaması

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 23:05 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 0:24

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısı düzenledi.


ABD  Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, DEAŞ’ın parçalanarak yok edilmek üzere olduğunu ancak  örgütün Suriye ve Irak’ta bir daha toparlanmaması için daha yapılacak işlerin  bulunduğunu söyledi.
 
McKenzie, “Bunun aynı zamanda küresel bir unsuru, tabiri caizse  DEAŞ’ın başka yerlerde isminin kullanımı söz konusu. Fiziki hilafet olarak  başarısız olduysa da küresel çapta onun ismiyle ortaya çıkanları görüyoruz.  Dolayısıyla önümüzdeki yıl içerisinde küresel koalisyonun Orta Fırat vadisindeki  hilafeti ortadan kaldırmanın yanı sıra yapacağı çok iş var. Bununla bağlantılı  küresel konulara dikkat etmek zorundayız ve dikkatlerin buraya döneceğini  göreceksiniz.” diye konuştu.
 
Düzenli orduya yönelik İlk adım  
 
AA muhabirinin ABD öncülüğündeki koalisyonun SDG ismini kullanan  PYD/PKK unsurlarına sınır muhafaza eğitimi vermesine ilişkin sorusunu McKenzie  “Bu şu anda giremeyeceğim operasyonel bir detaydır. Biz bölgede ortak ve  müttefiklerimize çok çeşitli eğitim fırsatı sunuyoruz. Ancak bunlara  giremeyeceğim. Şu anda çok erken.” şeklinde cevapladı.
 
Yerel kaynaklar, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde 400 PYD/PKK mensubuna  sınır muhafaza eğitimi verdiğini, "sınır muhafızları" adı altında büyütülen  yapıyı terör örgütü PYD/PKK’nın, "Kuzey Ordusu" olarak adlandırdığını belirtiyor.
 
Yeni oluşumun yüzde 70'inin PYD/PKK'lılardan oluşması beklenirken  kaynaklar bunun düzenli orduya yönelik ilk adım olduğunu ifade etti.
 
Rus güçlerine yönelik İHA saldırısı
 
Rusya’ya bağlı güçlerin bulunduğu Hmeymim hava üssüne insansız hava  araçlarıyla yapılan saldırı girişimlerine yönelik soruları da değerlendiren  McKenzie “Size kesin surette şunu söyleyebilirim. ABD’nin Rus üssüne yönelik  herhangi bir drone saldırısında hiçbir zaman hiçbir dahli olmamıştır.”  ifadelerini kullandı.
 
Sözcü McKenzie, Rusya ile ABD arasındaki kurulan güvenli ayrışma  kanalının açık ve çalışır durumda olduğunu dile getirdi.
 
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford dün konuyla ilgili Rus  mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefonda görüşmüştü.

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