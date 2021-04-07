07 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 -0.19 EURO 9,7000 0.31
USD 8,1500 0.27 ALTIN 457,000 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD'den flaş Filistin hamlesi! Yeniden başlayacak

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 20:58 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 21:38

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurdu.


Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre ile çalışarak ABD'nin  Filistin halkına yönelik ekonomik kalkınma ve insani yardımlarını yeniden  başlatmayı planladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
 
Bakan Blinken, başlatılacak bu yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı  Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının  (USAID) programları için 10 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki  Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) programları için 150  milyon dolarlık desteklerin de dahil olduğuna dikkati çekti.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini azaltmak üzere  Filistin'deki orta ve küçük ölçekli girişimciler için de bazı yardımların  olacağını ifade eden Blinken, bu yardımların bir kısmının da Doğu Kudüs Hastane  Ağı'na yapılacağını kaydetti.
 
Bu fonun geçen ay açıklanan 15 milyon dolarlık Kovid-19 yardımına ek  olacağına işaret eden Blinken, ABD'nin UNRWA hizmetlerine yönelik yardımlarına  ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
 
"ABD, UNRWA'nın Lübnan, Ürdün, Suriye, Batı Şeria ve Gazze de olmak  üzere 5 operasyon alanına umut ve istikrar getirmek üzere 500 bin kız ve erkek  çocuğun eğitimi dahil UNRWA hizmetlerine desteğini de yeniden başlatacaktır.  UNRWA'ya verilecek fon aynı zamanda sağlık, ilaç ve tıbbi malzeme ile  Kovid-19'dan etkilenen ailelere nakit ve gıda yardımları gibi kritik Kovid-19  yardımlarını da içerecektir."
 
ABD'nin Filistin halkına sağladığı yardımların ülke menfaatlerine  uygun olduğuna işaret eden Blinken, bu yardımların Filistin'de ekonomik  kalkınmaya katkı sağladığını, bölgede güvenlik koordinasyonu ve istikrar  oluşturacağını kaydetti.
 
Ülkesinin iki devletli çözüm için bölgede hem İsraillilere hem de  Filistinlilere destek vermeye kararlı olduğunu belirten Blinken, "ABD, diğer  bağışçılara da İsrailliler ile Filistinlilere aynı şekilde istikrar ve refah  sağlama hedefine hizmet eden faaliyet ve programlara destek verme konusunda  teşvik ediyor." ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

ABD Antony Blinken Donald Trump
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.